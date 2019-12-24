Avrupa borsaları güne satıcılı başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne satıcılı başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne satıcılı başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne satıcılı başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 kayıpla 417,96 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.609,04 puanda seyrediyor.

Almanya'da ve İtalya piyasalarında bugün Noel tatilinin başlaması nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalarak 9.635,40 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 6.028,80 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1087 ve sterlin/dolar paritesi 1,2932 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da bugün açık olan piyasaların birçoğunun yarım gün işlem göreceğini belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum
Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:00 BIS100 yüzde 0.95 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi
17:54 Trump: Çin ile anlaşma tamam - Son Dakika Ekonomi
17:33 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:31 Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi
17:15 Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:31 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne satıcılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]