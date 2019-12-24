Avrupa borsaları güne satıcılı başladı

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 kayıpla 417,96 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.609,04 puanda seyrediyor.

Almanya'da ve İtalya piyasalarında bugün Noel tatilinin başlaması nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalarak 9.635,40 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 6.028,80 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1087 ve sterlin/dolar paritesi 1,2932 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da bugün açık olan piyasaların birçoğunun yarım gün işlem göreceğini belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.