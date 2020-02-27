Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülke ve kişi sayısındaki artışların etkisiyle negatif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 394,9 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 azalışla 12.485,6 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 6.864,8 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 kayıpla 9.114,7 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,3 azalışla 5.554,3 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,2 gerileyerek 22.917,5 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0932, sterlin/dolar paritesi ise 1,2928 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa tarafında Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının artmasıyla yatırımcıların risk iştahının azaldığını ifade etti.

Dünyada Kovid-19'dan etkilenen kişi sayısının 82 bini, can kaybının ise 2 bin 800'ü aşmasına karşın Çin'de yeni vakalardaki artış hızının yavaşladığını dile getiren analistler, İtalya, Güney Kore ve İran'daki hızlı artışların ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görüldüğünü anımsattı.

Analistler, bugün Avro bölgesinde şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ABD'de, 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktardı.