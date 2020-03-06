Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısındaki hızlı artışların etkisiyle haftanın son işlem gününe negatif başladı.

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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısındaki hızlı artışların etkisiyle haftanın son işlem gününe negatif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,66 değer kaybıyla 374,4 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,55 azalışla 11.759,8 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43 düşüşle 6.609,7 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,64 kayıpla 8.540,3 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 azalarak 5.277,9 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,95 gerileyerek 21.134,9 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,2971 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 386'ya çıktığını anımsatarak, salgından etkilenen kişi, ülke ve can kaybı sayısındaki artışların ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ettiğini aktardı.

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 148'e, Fransa'da 7'ye, İspanya'da 3'e yükselirken, İngiltere ve İsviçre'de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı.


Alınan önlemeler çerçevesinde 100'den fazla organizasyonun iptal edildiğine işaret eden analistler, son olarak Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağını hatırlattı.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, öğleden sonra ABD'de yayımlanacak şubat ayı istihdam raporundaki verilerin izleneceğini kaydetti.

İspanya, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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