Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 418,30 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.288,48 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 primle 7.599,08 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 9.625,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 kazançla 6.027,12 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 23.660,41 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 1,1207 ve sterlin/dolar paritesi 1,3217 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret müzakerelerinde birinci faz anlaşmasının ayın ortasında imzalanacağına ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile müzakerelerin birinci faz aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını, sonraki bir tarihte de ikinci faz anlaşmanın görüşmeleri için Pekin'e gideceğini duyurdu.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlarının da piyasalarda iyimserliği artırdığına işaret eden analistler, bugün Avrupa ve ABD'de aralık ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.