Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 kazançla 418,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 artışla 13.247,96 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 primle 7.587,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 9.639,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kazançla 6.040,18 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artışla 23.703,77 puan oldu.

Piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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