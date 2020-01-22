Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.

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Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 kazançla 424,42 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 13.609,35 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.627,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.621,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 kazançla 6.060,75 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 23.868,67 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3044, avro/dolar paritesi 1,1078 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin, Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek açıklamaların ve Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızlı bir şekilde yayılan ve tedirginliğe yol açan koronavirüsüne ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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