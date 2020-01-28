Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşlerin ardından bugüne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşlerin ardından bugüne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 kazançla 416,02 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 13.268,34 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artışla 7.451,62 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 primle 9.418,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükselişle 5.897,39 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 kazançla 23.591,96 puan oldu. Sterlin/dolar paritesi 1,3012, avro/dolar paritesi 1,1014 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişelerle, dün sert düşüşler yaşanan piyasalarda, bugün konuya ilişkin haber akışının izlendiğini belirtti. Son durumda koronavirüs nedeniyle Çin'de can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı ise 6 bin 973'e ulaştı. Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Koronavirüs Almanya'ya da sıçradı

Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak

Burnley, Vedat Muriqi için 28 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe kabul etmedi

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi