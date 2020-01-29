Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 kazançla 418,68 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 13.343,60 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.508,96 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 primle 9.560,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.941,67 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 kazançla 24.111,64 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3020, avro/dolar paritesi 1,1005 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, global bir sorun haline gelen ve bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin endişelere karşın, pay piyasalarında toparlanma isteğinin ön plana çıktığını belirtti.

Bugün açıklanan Almanya'da tüketici güveni ve İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğine işaret eden analistler, koronavirüse ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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