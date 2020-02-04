Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 kazançla 415,42 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 yükselişe 13.179,65 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 artışla 7.432,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 primle 9.491,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 kazançla 5.893,38 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 23.683,89 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2973, avro/dolar paritesi 1,1056 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüse dair endişeler ve jeopolitik gelişmelere karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceği beklentisinin artmasıyla pay piyasalarında alımların güçlendiğini ifade etti.

Brexit'in ardından tarafların ikili ticaretle ilgili açıklamalarının takip edildiğini belirten analistler, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "İngiltere, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda değil." açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de aralık ayı fabrika ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı
Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:29:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]