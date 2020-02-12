Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 kazançla 429,25 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 13.669,98 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.506,10 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 primle 9.909,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 6.068,33 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 24.805,33 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2964, avro/dolar paritesi 1,0924 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Brexit sonrası ticaret konusundaki açıklamalar ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi.

İrlanda'da ise tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükselen İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein'in 5 yıl içinde iki İrlanda'nın birleşmesi için bir referanduma gidilmesini istediğini anımsatan analistler, seçim zaferinin ardından bu süreci hızlandıracak adımlar atılması ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde aralık ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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