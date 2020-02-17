Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 432,26 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 13.783,89 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 7.444,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 6.086,45 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.991,70 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 kazançla 24.980,35 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0840 ve sterlin/dolar paritesi 1,3040 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, pay piyasalarının iç dinamiklerle yön bulmasının beklendiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, Çinli yetkililerin piyasalara verdiği desteklere karşın salgının küresel ekonomiye yönelik etkilerinin gözlenmesi açısından bu haftadan itibaren bölgede açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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