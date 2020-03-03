Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair endişelerin sürmesine karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere birçok merkez bankasının parasal genişlemeye gideceği beklentisiyle güne güçlü alımlarla başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,67 kazançla 385,97 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,60 artışla 12.167,03 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 yükselişle 6.805,02 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,58 primle 8.968,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41 kazançla 5.462,19 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,85 artışla 22.272,10 puan oldu.



Avro/dolar paritesi, üst üste yedi işlem günü süren yükselişin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1111, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2777 seviyelerinden işlem görüyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ardından Lagarde'ın söylemlerinin de piyasaları desteklediğini belirterek, bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

G7 liderlerinin gerçekleştireceği telekonferanstan gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, avro/dolar paritesinde 1,1150'nin görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.