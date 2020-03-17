Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşlerin ardından yeni güne alıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşlerin ardından yeni güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,8 kazançla 293 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 3,4 artışla 9.040 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 5.241 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,4 primle 6.435 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,7 kazançla 4.024 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 3,8 artışla 15.556 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,1130, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 düşüşle 1,2210 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısındaki hızlı artışların ve sertleşen tedbirlerin dikkati çektiğini belirterek, pay piyasalarında dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini ve ABD'nin resesyona girebileceğini belirtti.

Analistler, bugün İngiltere'de ocak ayı işsizlik oranı, Almanya'da mart ayı ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de şubat ayı perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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