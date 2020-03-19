Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamayla mücadele için attığı adımlardan sonra yeni güne alıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamayla mücadele için attığı adımlardan sonra yeni güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 282 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,7 artışla 8.592 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.103 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,3 primle 6.480 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,9 artışla 3.902 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 4,2 kazançla 15.728 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 kayıpla 1,0880, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,1550 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ECB'nin dün gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantı ile Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı almasının ardından pay piyasalarının güne alış ağırlıklı bir seyirle başladığını ifade etti.

Acil toplantı kararının en önemli sebeplerinden birinin tahvil piyasasındaki sıkışıklık olduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin finansal istikrarı tekrar sağlamak adına attığı adımların birbirini takip ettiğini aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları ve mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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