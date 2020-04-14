Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, Paskalya tatilinin ardından güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 artarak 10.681 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 5.846 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 4.517 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 17.728 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2560 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentisiyle, yatırımcıların risk iştahının arttığını belirtti.

Vaka sayısındaki artış hızının azaldığı İtalya'da hükümet, bazı sektörlerde sınırlı açılış ihtimaline işaret ederken, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu ifade etti.

İki haftadır sektörlerin durma noktasına geldiği İspanya'da ise dün itibarıyla inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf işbaşı yaptı.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.