Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 327 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 artarak 10.338 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.678 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.660 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 4.366 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 16.613 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2320 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı en aktif kontratın, açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşmasının ardından 10 dolar sınırına kadar gerilediğini aktaran analistler, Brent petrolün varil fiyatının da bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak 17,5 dolardan işlem gördüğünü söyledi.

Öte yandan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızının yavaşladığına ve aşı denemelerinin sürdüğüne değinen analistler, gelişmelerin salgında en kötünün bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığına işaret etti.

Analistler, dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerin altında kaldığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.