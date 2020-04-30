Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 348 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 11.187 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.710 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.216 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2444 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, bugün ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini ancak tahvil programında limit artırımına gidebileceğini ifade etti.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisini desteklemek için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirttiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası ABD endekslerinin hızla yükseldiğine dikkati çekti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.



Bugün, ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirten analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.