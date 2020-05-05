Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 artarak 10.648 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 5.849 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 6.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 kazançla 4.473 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.361 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin ardından ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Normalleşme adımları kapsamında dün İtalya'nın 2. aşamaya geçmesiyle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde fabrikalarda çalışan 4 milyonu aşkın kişi işbaşı yaparken, İspanya'da ise 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adım kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi.

Dün, Almanya, Belçika ve Polonya'da da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilerek bazı işletmeler müşterilerine yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.

İspanya, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:52 Kaynak: AA


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