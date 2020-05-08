Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 340 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 10.893 puanda seyrediyor.

İngiltere borsası bugün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 6.784 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 4.543 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.402 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve karantina dönemi sonrası ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle dünya borsalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam ettiğini aktaran analistler, bunun pay piyasalarını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin izleneceğini söyledi.