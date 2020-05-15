Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 artarak 10.480 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.821 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 6.604 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kazançla 4.326 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artışla 17.077 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0810, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2210 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, karantina tedbirlerinin gevşetilerek ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasının pay piyasalarında pozitif fiyatlandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.