Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne güçlü yükselişle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artarak 379,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 13.227 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 artışla 7.601 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.143 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 20.939 puanda seyrediyor.



Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1447, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2688 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda anlaşmaya varmasıyla risk iştahının arttığını bildirdi.



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen azalmanın da artan risk iştahı üzerinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.