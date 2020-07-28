Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, azalan küresel risk algısı ile güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 12.922 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 6.141 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.213 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 4.942 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 20.095 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1726, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2865 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Senato'ya sunulan ek teşvik paketiyle birlikte Kovid-19 tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve Kovid-19 tedavisine yönelik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.