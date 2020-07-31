Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 362 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 12.482 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.024 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.010 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.894 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 19.482 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,19'un üzerini görmesinin ardından yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1880'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,3140'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını belirterek, avro/dolar paritesinin seyrinin de piyasaların yönü açısından yakından takip edileceğini söyledi.