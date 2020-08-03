Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 356,93 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 12.390,30 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.898,72 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 kazançla 4.797,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 19.146,43 puanda seyrediyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 6.868,80 puan seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 0,10 düşüşle 1,1768 düzeyinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,03 düşüşle 1,3085'ten işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:29

Kaynak: AA

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