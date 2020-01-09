Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki tansiyonun düşmesi sonrası yatırımcı duyarlılığının artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki tansiyonun düşmesi sonrası yatırımcı duyarlılığının artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ve İran arasında karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların ve diplomasinin gündeme geleceği beklentilerine paralel olarak piyasalarda risk iştahı arttı.

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başlayarak dün kaybettiklerini geri aldı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 yükselerek 419,64 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artarak 6.042,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,77 değer kazanarak 24.016,70 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,31 yükselişle 13.495,06 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31'lik artışla 7.598,12 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,1107 seviyelerinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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