Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı
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Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı

6 saat önce

Avrupa Borsaları, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa Borsaları, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 408,49 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 artarak 23.553,76 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 7.403,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 5.929,62 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,08 kayıpla 13.236,42 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 21.02 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,1018 seviyelerinde işlem görüyor.

Almanya, İtalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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