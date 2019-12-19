Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 415,07 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 artarak 23.708,94 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.573,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.972,28 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,08 kayıpla 13.211,96 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,001 artışla 1,1122 seviyelerinde seyrediyor.