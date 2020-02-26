Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı

6 saat önce

Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, 0,02 puan artmasına rağmen yüzde olarak sabit kaldı ve 404,62 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,44 artarak 23.422,54 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 7.042,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 5.684,55 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,12 kayıpla 12.774,88 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,088 seviyelerinde işlem görüyor.

Almanya, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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