Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
35 dakika önce
Avrupa borsaları, Apple'ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa
borsaları, Apple
'ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:00
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