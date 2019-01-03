Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

35 dakika önce

Avrupa borsaları, Apple'ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, Apple'ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:00 

Ekonomi
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