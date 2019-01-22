Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

46 dakika önce

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları küresel büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 azalarak 355,09 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.847,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,03 düşerek 19.437,27 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,41'lik düşüşle 11,090,11 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,99'luk azalışla 6.901,39 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.55 itibarıyla yüzde 0,03'lük yükselişle 1,1367 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:56 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi
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