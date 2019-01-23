Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

46 dakika önce

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalarak 354,89 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.840,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,19 düşerek 19.400,15 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,17'lik düşüşle 11,071,54 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,85'lik azalışla 6.842,88 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.14 itibarıyla yüzde 0,28'lik yükselişle 1,1388 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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