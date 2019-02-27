Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

37 dakika önce

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı, System.String[]
LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları küresel ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 azalarak 372,22 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 azalarak 5.222,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 düşerek 20.491,51 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,46'lık düşüşle 11,487,75 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,61'lik azalışla 7.107,20 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20: 03 itibariyle yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1367 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:03 Kaynak: AA

Avrupa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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