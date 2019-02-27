Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

29 dakika önce

Avrupa borsaları küresel ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları küresel ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:10 

Avrupa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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