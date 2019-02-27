Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
29 dakika önce
Avrupa borsaları küresel ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa
borsaları küresel ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:10
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