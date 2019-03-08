Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

28 dakika önce

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı, System.String[]
LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin'den gelen olumsuz verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 azalarak 370,57 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 azalarak 5.231,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,03 düşerek 20.484,39 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,52'lik düşüşle 11,457,84 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,74'lük azalışla 7.104,31 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,41'lik yükselişle 1,1238 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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