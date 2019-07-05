Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
1 dakika önce
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin artması nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin artması nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:57
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