Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

1 dakika önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin artması nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin artması nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:57 
Ekonomi
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