Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

53 dakika önce

Avrupa borsaları, günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, küresel resesyon endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 azalarak 364,94 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 5.236,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,53 değer kaybederek 20.020,28 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 11,412,67 seviyesinde kapadı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşle 7.067,01 seviyesinden tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.01 itibarıyla yüzde 0,32'lik düşüşle 1,1102 seviyelerinde işlem gördü.
Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum
Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 20:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]