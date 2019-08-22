Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel resesyon endişeleri ile günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalarak 374,29 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 azalarak 5.388,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybederek 20.816,99 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 düşüşle 11.747,04 seviyesinde kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 7.128,17 seviyesine düştü.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1083 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:34 Kaynak: AA
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