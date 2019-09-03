Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 azalarak günü 379,80 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalarak 5.466,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,25 düşerek 21.399,23 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.268,19 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 11.911,86 puandan kapandı.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının; İngiltere'de Brexit kördüğümüyle gelişen siyasi belirsizliklerin etkisinde kaldığını belirterek, Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ülkede erken seçim kararının alınmasını gündeme getirebileceğini ifade etti. Analistler, siyasi belirsizliklerin Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini sağlayabileceğine de işaret etti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 1,0968 seviyelerinde işlem gördü.