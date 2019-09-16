Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 azalarak 389,53 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 azalarak 5.602,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,96 değer kaybederek 21.964,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 12,380,31 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,63'lük düşüşle 7.321,41 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,70'lik yükselişle 1,0998 seviyelerinde işlem gördü.

Suudi Arabistan, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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