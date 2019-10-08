Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumsuz beklentilerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,10 azalarak 378,71 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 azalarak 5.456,62 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,14 değer kaybederek 21.405,73 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 düşüşle 11,970,20 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,76'lık düşüşle 7.143,15 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.09 itibarıyla yüzde 0,22'lik düşüşle 1,10948 seviyelerinde işlem görüyor.