Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

7 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin engellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin engellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 azalarak 404,41 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalarak 5.901,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybederek 23.481,35 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 13.180,23 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,80'lik düşüşle 7.292,76 seviyesinde tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,10'lık artışla 1,1016 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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