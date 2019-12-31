Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları yılın son işlem gününü şirket haberlerinin etkisi altında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları yılın son işlem gününü şirket haberlerinin etkisi altında düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak, 415,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak, 5.978,06 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,66 düşüşle 13,249,01 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,59'luk düşüşle 7.542,44 seviyesinden tamamladı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kaybederek, 23.506,37 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ)19.53 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,1227 seviyelerinde işlem gördü.

Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altınordulu Ravil, Avrupa devlerini peşinden sürüklüyor
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 03:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]