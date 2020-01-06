Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak 416,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 azalarak 6.013,59 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 13,126,99 seviyesine indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,62'lik düşüşle 7.575,34 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,51 değer kaybederek 23.581,29 puana geriledi.

Yatırımcılar, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam etmesini yakından izliyor.

Almanya, Fransa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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