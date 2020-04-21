Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,083'lük düşüşle 1,085 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,59 değer kaybederek 16.450,85 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,96'lık düşüşle 5.641,03 seviyesinden tamamladı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,99 düşüşle 10,249,84 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 3,77 azalarak 4.357,46 puana geriledi.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki oynaklığın ve koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi

Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı

Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?