Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek 1,134 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 19.899,53 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,55 azalarak 6.156,16 seviyesinden tamamladı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,97 düşüşle 12,494,81 seviyesinden kapattı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybederek 4.981,13 puana geriledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım

Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim