Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların artan ABD tahvil getirilerine karşı temkinli davranmasıyla günü düşüşle kapattı.

ABD 10 yıllık Hazine bonosunun getirisinin gün içinde son bir yılın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son konuşmasında enflasyon hedefine tutarlı bir şekilde ulaşmanın üç yıl sürebileceğini söylemişti.

Powell'ın açıklamalarının yankıları Avrupa piyasalarında etkisini sürdürdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kaybederek 411,73 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 6.651,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 düşerek 13.879,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 5.783,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 23.063,55 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.08 itibarıyla yüzde 0,55'lük yükselişle 1,223 seviyesinde bulunuyor.