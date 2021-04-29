Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 değer kaybederek 438,79 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 6.961,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 düşerek 15.154,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 6.302,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 24.278,20 puana indi.

ABD Merkez Bankasının Fed'in dün nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından yatırımcılar, gün içerisinde şirketlerin ilk çeyrek kar açıklamalarına odaklandı.

Enerji şirketi Shell'in bu yılın ilk çeyreğinde karı 3,2 milyar dolara çıkarak beklentileri aştı.

Airbus ise yılın ilk çeyreğinde 362 milyon avro (439 milyon dolarlık) net kar açıkladı.

Finlandiya'nın telefon üreticisi Nokia ise yılın ilk çeyreğinde toplam 5,08 milyar avro (6,16 milyar avroya) kara ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,116'lık düşüşle 1,211 seviyesinde bulunuyor.