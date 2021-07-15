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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:11
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 değer kaybederek 456,10 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12 azalarak 7.012,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 düşerek 15.629,66 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 değer kaybıyla 6.493,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 24.875,50 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,262'lik düşüşle 1,18 seviyesinde bulunuyor.

Powell, dün ABD Kongresi'ndeki Para Politikası Raporu sunumunun ilk gününde, ekonominin, politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirterek, gelecek toplantılarda varlık alımına ilişkin tartışmaların devam edeceğinin sinyalini vermişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Temmuz ile biten haftada, beklentilere paralel olarak 360 bine geriledi.

Böylece başvurular, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Küresel piyasalarda, Delta varyantının yayılması ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi


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