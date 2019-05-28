Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Avrupa borsaları, İtalya'nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı, System.String[]
Avrupa borsaları, İtalya'nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:58 
İtalya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]