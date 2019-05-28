Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
Avrupa borsaları, İtalya'nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle kapattı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:58
borsaları, İtalya
'nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle kapattı.
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