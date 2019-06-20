Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü Fed ve BOE etkisiyle yükselişle kapattı
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa borsaları günü Fed ve BOE etkisiyle yükselişle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve İngiltere Merkez Bankasının (BOE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,75'te sabit tutmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü Fed ve BOE etkisiyle yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve İngiltere Merkez Bankasının (BOE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,75'te sabit tutmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 yükselerek 386,16 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 5.535,57 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66 değer kazanarak, 21.361,44 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 12.355,39 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 10,28 artışla 7.424,44 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,58 artışla 1,1289 seviyelerinde işlem gördü.
Avrupa'nın bönde gelen yemek sipariş girişimi Delivery Hero'nun hisseleri şirketin bu yılki gelirinde 200 milyon avro daha fazla artış beklediğine dair güncelleme yapmasının ardından bugün yüzde 9'dan fazla değer kazandı. Haberin etkisiyle Avrupa'da diğer dağıtım hizmeti veren şirketlerin hisseleri de artış gösterdi.
Öte yandan İngiliz tur operatörü Carnaval'ın hisseleri şirketin bu yıl için öngördüğü karını aşağı yönlü revize etmesinin etkisiyle günü yüzde 12 değer kaybederek kapattı.
Almanya'nın büyük bankalarından Deutsche Bank'ın hisseleri, New York Times'ın ABD'de federal yetkililer Deutsche Bank'ın faaliyetlerini soruşturduğuna dair haberinin ardından bugün yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 6,30 avroya geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:38 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fed, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü Fed ve BOE etkisiyle yükselişle kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]